Manuel Fernandes: ''Inter'in teklifini kabul etmediler''

Lokomotiv Moskova forması giyen ve bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan, önemli bir transfer itirafında bulundu.32 yaşındaki Manuel Fernandes, devre arasında Inter'in kapısından döndüğünü açıkladı.Lokomotiv Moskova'nın yıldız ismi Portekiz basınına yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Fernandes, Lokomotiv'den yeni sözleşme teklifi aldığını da söylerkendedi.Manuel Fernandes bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 32 maçta 12 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.