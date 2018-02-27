  •  
    "Galatasaray'da BOŞ sözleşmeyi imzalarım"
  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu
  •  
    İşte BEDELLİ askerlik bekleyen 16 futbolcu!..
  •  
    Beşiktaş'ta FEDA isyanı; "Böyle dememiştiniz..."
  •  
    Gözdesi yeni GENÇLER
    "20, 21, 23, 24, ve 25..."

Manuel Fernandes: ''Inter'in teklifini kabul etmediler''

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Manuel Fernandes, devre arası transfer döneminde Inter'in kendisi için resmi teklif yaptığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manuel Fernandes: ''Inter'in teklifini kabul etmediler''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2018 17:30
Lokomotiv Moskova forması giyen ve bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Manuel Fernandes, önemli bir transfer itirafında bulundu.

32 yaşındaki Manuel Fernandes, devre arasında Inter'in kapısından döndüğünü açıkladı.

Lokomotiv Moskova'nın yıldız ismi Portekiz basınına yaptığı açıklamada, ''Inter Ocak ayında beni transfer etmek için Lokomotiv'e teklif yaptı, bu doğru ancak kulübüm bu transfere izin vermedi. Haziran ayında neler olur, onu bilmiyorum. Ben 'şu an' ile ilgileniyorum'' ifadelerini kullandı.

Fernandes, Lokomotiv'den yeni sözleşme teklifi aldığını da söylerken ''Burada çok mutluyum, şampiyonluk yaşamak istiyorum. Yeni sözleşme konusunda görüşüyoruz'' dedi.

Manuel Fernandes bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 32 maçta 12 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için