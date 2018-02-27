Manuel Fernandes: ''Inter'in teklifini kabul etmediler''

Lokomotiv Moskova forması giyen ve bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Manuel Fernandes, önemli bir transfer itirafında bulundu.
32 yaşındaki Manuel Fernandes, devre arasında Inter'in kapısından döndüğünü açıkladı.
Lokomotiv Moskova'nın yıldız ismi Portekiz basınına yaptığı açıklamada, ''Inter Ocak ayında beni transfer etmek için Lokomotiv'e teklif yaptı, bu doğru ancak kulübüm bu transfere izin vermedi. Haziran ayında neler olur, onu bilmiyorum. Ben 'şu an' ile ilgileniyorum'' ifadelerini kullandı.
Fernandes, Lokomotiv'den yeni sözleşme teklifi aldığını da söylerken ''Burada çok mutluyum, şampiyonluk yaşamak istiyorum. Yeni sözleşme konusunda görüşüyoruz'' dedi.
Manuel Fernandes bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 32 maçta 12 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
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32 yaşındaki Manuel Fernandes, devre arasında Inter'in kapısından döndüğünü açıkladı.
Lokomotiv Moskova'nın yıldız ismi Portekiz basınına yaptığı açıklamada, ''Inter Ocak ayında beni transfer etmek için Lokomotiv'e teklif yaptı, bu doğru ancak kulübüm bu transfere izin vermedi. Haziran ayında neler olur, onu bilmiyorum. Ben 'şu an' ile ilgileniyorum'' ifadelerini kullandı.
Fernandes, Lokomotiv'den yeni sözleşme teklifi aldığını da söylerken ''Burada çok mutluyum, şampiyonluk yaşamak istiyorum. Yeni sözleşme konusunda görüşüyoruz'' dedi.
Manuel Fernandes bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 32 maçta 12 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
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