Manchester United, transferde bombaları arka arkaya patlatmaya hazırlanıyor.İngiliz basınının önemli gazetelerinden Independent'ta yer alan haberde; MANU'nun Bayern Münih'tenvetransfer etmek istediği yazıldı. Bayern Münih yönetiminin her iki oyuncuyu da satmaya hazır olduğu ve görüşmelerin başladığı kaydedildi.Manchester United Menajeri Jose Mourinho'nun Robert Lewandowski'yi her zaman takdir ettiği ve eski takımları Real Madrid ve Chelsea'de de transfer etmek istediği not düşüldü. Thiago Alcantara'nın ise Pep Guardiola sonrası Bayern Münih'te mutlu olmadığı ve uzun süredir transfer olmayı istediği bilgisi verildi.Manchester United İkinci Başkanı Ed Woodward'ın iseReal Madrid'deki geleceğinin karara bağlanmasını beklediği ve ardından 2 yıldız için harekete geçeceği belirtildi. Woodward'ın bir yandan daiçin Tottenham ile görüşmelerini yaptığı yazıldı.Ed Woodward'ın Alderweireld dışında Juventus ileiçin görüşmelerini sürdürdüğü, İtalyanlar'dan rakam için teklif beklendiği de belirtildi.