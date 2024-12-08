Manisa Basket çare bulamadı

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 3 farklı antrenörün çalıştırdığı Manisa Basket, 9 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilirken, düşme hattına demir attı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manisa Basket çare bulamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2024 13:16
Basketbol Süper Ligi'nde 15.sırada bulunan Manisa Basket'te işler yolunda gitmiyor.

Sezona Ozan Bulkaz yönetiminde hazırlanıp ligin başlamasına günler kala Ertuğ Tuzcukaya'yı göreve getiren Manisa ekibi, Avrupa'daki iyi performansına rağmen ligde hiç kazanamayınca takımı Litvanyalı ünlü çalıştırıcı Kazys Maksvytis'e emanet etti. Maksvytis yönetimindeki ilk sınavda Türk Telekom önünde ligdeki ilk galibiyetini alan Manisa, son 2 haftada ise yine salondan boynu bükük ayrıldı.

İstanbul'da Bahçeşehir Koleji'ne de 86-71 yenilen Manisa Basket ligin dibine demir attı. Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde ise hafta içinde Murcia mağlubiyetine rağmen adını üst tura yazdırmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery