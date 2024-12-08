Manisa Basket çare bulamadı

Basketbol Süper Ligi'nde 15.sırada bulunan Manisa Basket'te işler yolunda gitmiyor.



Sezona Ozan Bulkaz yönetiminde hazırlanıp ligin başlamasına günler kala Ertuğ Tuzcukaya'yı göreve getiren Manisa ekibi, Avrupa'daki iyi performansına rağmen ligde hiç kazanamayınca takımı Litvanyalı ünlü çalıştırıcı Kazys Maksvytis'e emanet etti. Maksvytis yönetimindeki ilk sınavda Türk Telekom önünde ligdeki ilk galibiyetini alan Manisa, son 2 haftada ise yine salondan boynu bükük ayrıldı.



İstanbul'da Bahçeşehir Koleji'ne de 86-71 yenilen Manisa Basket ligin dibine demir attı. Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde ise hafta içinde Murcia mağlubiyetine rağmen adını üst tura yazdırmıştı.



