Manchester United kulüp tesisini kapattı

Manchester United'da koronavirüs nedeniyle kulüp tesisleri bir günlüğüne kapatıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Manchester United kulüp tesisini kapattı
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13 Aralık 2021 19:18
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini 24 saatliğine kapattığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Manchester United'da dün personel ve oyunculardaki pozitif Covid-19 vakalarının ve PCR testi onayının ardından riskin en aza indirilmesi için Carrington Antrenman Kompleksi'nin 24 saat boyunca kapatılması kararı alındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, antrenmanın iptali ve kadrodaki aksama ile oyuncuların ve personelin sağlığı göz önünde bulundurularak Brentford'la yarın oynanacak lig maçıyla ilgili Premier Lig yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.


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