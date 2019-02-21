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Manchester City, Almanya'da 5 dakikada geri döndü!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City deplasmanda Schalke'yi 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Manchester City, Almanya'da 5 dakikada geri döndü!
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21 Şubat 2019 01:00
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Schalke ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 18. dakikasında Sergio Agüero ile öne geçen Manchester City, 38. dakikada Bentaleb'in penaltıdan kaydettiği gole engel olamadı ve skora denge geldi.

Schalke, 45. dakikada Bentaleb ile bir kez daha penaltıdan ağları havalandırdı ve devreye 2-1 üstün girdi.

Manchester City'de Nicolas Otamendi 68. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Oyuna 78. dakikada Agüero'nun yerine giren Leroy Sane, 85. dakikada Manchester City'nin skora denge getiren golünü attı.

Son sözü 90. dakikada Sterling söyledi ve Manchester City, Schalke'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 12 Mart'ta Manchester'da oynanacak.

 

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