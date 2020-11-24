Mame Thiam: 'Şampiyonluk için herkes hazır olmalı!'

Fenerbahçe'nin Senegalli hücum oyuncusu Mame Thiam, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-0 kazandıkları ve iki gol attığı Sivas Belediyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmanın kolay olmadığına dikkat çeken Thiam, "Mutluyum, kolay bir maç oynamadık. Buraya gelen rakipler, yüzde yüz konsantrasyon ile geliyor. Saha içinde iyi çalıştığımızı düşünüyorum, derbiye hazırlanacağız" dedi.



Derbide 3 puanı hedeflediklerini söyleyen golcü oyuncu, "Derbi iyi olacak iki taraf için de. Bizim hedeflerimiz belli, o hedeflerin peşindeyiz. Rakip kim olursa olsun aynı oynayacağız. Bu maçtan da 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Takım içerisindeki rekabetten bahseden Mame Thiam, "Rekabetin olması iyi bir şey. Saygı çerçevesinde bir rekabet var. Şampiyon olmak için herkesin hazır olması lazım. Kim formayı giyerse giysin, yüzde yüzünü vermeli. Sonrasında hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



