Malone'un 24 yıldır siniri yatışmamış!: "Gidip Jordan'dan imza aldı!"

Utah Jazz efsanesi Karl Malone, eski takım arkadaşı Antoine Carr'ın 1997'de Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a bir hayran gibi yaklaşmasına halen sinirlendiğini açıkladı.



Knuckleheads podcast'inde yakın zamanda konuk olan Malone, Carr hakkında 1997 Finalleri'nden bir anekdot paylaştı ve bu olayın neden hala kendisini kızdırdığını paylaştı:



"Utah'ta kazanmak zorunda olduğumuz 4'üncü maçın öncesiydi. O maçı kazanmıştık ama henüz yeni bebeği olan bir takım arkadaşım, maçtan önce MJ'e imzalaması için bir çift ayakkabı götürmüştü. Bu hareketi beni halen çok sinirlendiriyor.



Elinde bir çift Jordan ayakkabısı ve bir topla, Michael'ın yanına imza almaya gitmişti. Michael da tabii klas bir adam olarak, yapması gerekeni yapmıştı ve 'Bu maç sizi fena benzeteceğiz' demişti.



Ama o maçta b*k gibi oynamıştı ve onları yenmiştik. Serinin geri kalanında sinirim geçmemişti ama. Bunu git sezon oynanmadığı zaman falan yap. Bu adam burada bizi mahvediyor ve sen oğlun için imza almaya mı gidiyorsun?



Ona çok değer veririm ve saygım sonsuzdur, ama bunu yapan kişi Antoine Carr'dı. Bu konuda halen sinirim yatışmış değil."



1996-97 sezonu, Michael Jordan ve Chicago Bulls için en iyi sezonlardan biriydi. MJ maç başına 29.6 sayı, 4.3 asist ve 5.9 ribaund ortalamaları yakalarken, Bulls ekibi 69 galibiyet ve yalnızca 13 mağlubiyetle en iyi dereceyi yakalamıştı.



