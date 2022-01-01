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"Malone kontratı uzatmasaydı, Lakers'a aday olabilirdi" iddiası

Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone'un, takımıyla sözleşmesini uzatmamış olması halinde bu yaz Los Angeles Lakers'ın başına geçebilecek adaylar arasında yer almış olabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone'un, takımıyla sözleşmesini uzatmamış olması halinde bu yaz Los Angeles Lakers'ın başına geçebilecek adaylar arasında yer almış olabileceği iddia edildi.

Lakers koçu Frank Vogel'in koltuğunun sallantıda olduğuna dair çok sayıda rapor olmasına rağmen, Lakers yönetimi kendisini en azından sezon sonuna kadar tutmaya karar vermişti.

Sözleşmesi yaz döneminde sona erecek olan Vogel ile yolların ayrılması ihtimalinin ışığında, DNVR'den Harrison Wind, Malone'un Denver ile sözleşme uzatması imzalamasaydı, Lakers için adaylardan biri olabileceğini öne sürdü.

2015'ten beri Nuggets bünyesinde yer alan Malone, önümüzdeki yıllarda da takımda kalacak.


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