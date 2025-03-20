Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, Nikola Jokic ve Jamal Murray'in kasıtlı olarak dinlendirildiği yönündeki iddialara sert bir yanıt verdi.



"Bu tamamen saçmalık," diyen Malone, ESPN'den Tim MacMahon'a konuşarak, "Son 10 yılda Nikola Jokic, NBA'de en çok maç oynayan ikinci oyuncu. Ve o listede hiçbir süperstar yok," ifadelerini kullandı.



Malone, Jokic'in yalnızca sakatlık nedeniyle maç kaçırdığını vurgulayarak, "Eğer Nikola sahada değilse, bu dinlendirildiği için değil, gerçekten sakat olduğu ve birçok oyuncunun oynamayacağı bir durumda bile mücadele etmeye çalıştığı içindir," dedi.



Jokic (dirsek sakatlığı) ve Murray (ayak bileği sakatlığı), Nuggets'ın Los Angeles Lakers'a 120-108 kaybettiği karşılaşmada da forma giymedi. Bu mağlubiyetle Denver, Batı Konferansı'nda dördüncü sıraya geriledi.



Eksik kadrosuna rağmen Aaron Gordon 26 sayı ve 11 ribauntla takımını sırtlamaya çalışsa da Denver savunmada zorlandı. Lakers, Luka Doncic'in 31 sayılık performansıyla evindeki galibiyet serisini dokuz maça çıkardı. Doncic, ilk çeyrekte 21 sayı kaydederek Los Angeles'ın sezonun en iyi açılış periyodunu oynamasını sağladı.



Austin Reaves 22 sayı ve 8 asistle mücadele ederken, Dorian Finney-Smith, Gabe Vincent ve Dalton Knecht çift haneli skor üretti. Lakers, %50.6 saha içi isabet oranıyla oynarken, 16 üçlük isabeti buldu.



Denver, en önemli iki yıldızından yoksun olmasına rağmen 108 sayı üretmeyi başarsa da Malone'un mağlubiyet sonrası hayal kırıklığı gözle görülürdü. Deneyimli koç, takımın hem oyuncu sağlığını hem de rekabet gücünü koruyarak sezonu en iyi şekilde tamamlaması gerektiğini vurguladı:



"Şu an bizim için önemli olan şey, sadece Nikola değil, tüm oyuncularımızın sağlığını en iyi şekilde yönetmek ve sezonun geri kalanında en iyi pozisyonda olmak."



