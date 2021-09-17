Süper Lig'de 5. haftanın açılış gününde Yeni Malatyaspor ile Karagümrük arasında izleyenleri pişman etmeyen bir karşılaşma oynandı. Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadeleyi Karagümrük 3-1 geriden gelerek 4-3 kazandı.



Malatyaspor'un gollerini 18. dakikada Tetteh, 24. dakikada Mustafa Eskihellaç ve 40. dakikada Chouiar atarken, Karagümrük'ün geri dönüşünü 30. dakikada Bertolacci ile 44. ve 76. dakikalarda Pesic getirdi. 88. dakikada Caner Erkin'in ortasında ağları sarsan Bertolacci, geri dönüşü 3 puanla noktalayan isim oldu.



Öte yandan Yeni Malatyaspor'da Nshimirimana, 55. ve 61. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kalırken, ev sahibi ekip uzatmalarla birlikte yaklaşık 40 dakika 10 kişi mücadele etti.



Bu sezon 2 galibiyeti olan Malatyaspor 6 puanda kalırken, sadece Beşiktaş karşısında yenilgi alan Karagümrük 3 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 10'a yükseltti.



Süper Lig'in 6. haftasında Karagümrük evinde Antalyaspor'u konuk edecek, Yeni Malatyaspor ise evinde Sivasspor ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Fatih Karagümrüklü Bertolacci ceza sahası içinde topla buluştu ancak kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.



18. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hadadi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun sağından ağlarla buluştu: 1-0.



24. dakikada ev sahibi ekip 2. golü buldu. Chouiar'ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Mustafa Eskihellaç, kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



30. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Efe Tatlı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bertolacci'nin şutunda, savunmadan da seken meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.



40. dakika Yeni Malatyaspor, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Adem Büyük'ün pası sonrası sol çaprazda topla buluşan Chouiar, savunmaya rağmen ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.



44. dakikada Fatih Karagümrük maçtaki 2. golünü buldu. Balkovec'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Pesic'in kafa vuruşunda, yerden de seken top Yeni Malatyaspor filelerine gitti: 3-2.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





53. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında, sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı ortaya Adem Büyük'ün kafa vuruşuyla top direğin yanından az farkla auta gitti.



76. dakikada Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Pesic ile golü buldu ve mücadeleye eşitlik geldi: 3-3.



83. dakikada Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile rakip kalede etkili oldu ancak Yeni Malatya'da kaleci Abdulsamed Damlu topu kontrol etti.



88. dakikada konuk ekip üstünlüğü sağladı. Bertolacci ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi: 3-4.



Stat: Yeni Malatya



Hakemler: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Hakan Karabalcık



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Hadadi, Sadık Çiftpınar, Wallace, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 46 Nshimirimana), Ndong, Aabid, Chouiar (Dk. 86 Semih Kaya), Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Tetteh (Dk. 80 Osman)



VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec (Dk. 62 Caner Erkin), Hedenstad (Dk. 37 Serhat Ahmetoğlu), Efe Tatlı (Dk. 46 Jimmy Durmaz), Burak Bekaroğlu, Bertolacci, Erhun Aksel Öztümer (Dk. 77 Emre Mor), Ahmed Musa, Karamoh (Dk. 62 Kerim Frei), Pesic



Goller: Dk. 18 Tetteh, Dk. 24 Mustafa Eskihellaç, Dk. 40 Chouiar (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 30 ve 88 Bertolacci, Dk. 44 ve 76 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük)



Kırmızı kart: Dk. 61 Nshimirimana (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 23 Erhun Aksel Öztümer, Dk. 57 Zukanovic, Dk. 68 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 48 Sadık Çiftpınar, Dk. 49 Ndong, Dk. 68 Chouiar, Dk. 90+8 Aabid (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)







