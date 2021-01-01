Magic koçu Clifford, takıma Kemba'yı istiyor!

Orlando Magic'in son takas tarihinden önce "çok kaliteli" bir point guard arayışında olduğu iddia edildi.



Bu sezon ciddi şekilde düşük performans gösteren Magic, 13-26'lık derecesiyle Doğu'da 14'üncü sıraya kadar düşmüş durumda.



Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e göre Boston Celtics yıldızı Kemba Walker, koç Steve Clifford tarafından tercih edildiğinden ötürü listelerinde bulunuyor olabilir:



"Magic, son zamanlarda point guard pozisyonu arayışındaydı ve Ricky Rubio'yu yokluyordu. Celtics guard Kemba Walker, Magic koçu Steve Clifford'ın favorisi olmaya devam ediyor, ancak Walker'ın arkasında fazla derinliğe sahip olmayan Boston ekibinin bu noktada onunla yolları ayırması pek olası değil."



Markelle Fultz ve Cole Anthony'nin sakatlıklar nedeniyle süresiz olarak kadro dışı kalmalarıyla Magic, liderlik ve oyun kuruculuk getirebilecek deneyimli bir guard arayışında.



