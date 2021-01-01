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Magic: "ABD takımına, LeBron James lazım!"

NBA efsanesi Magic Johnson, ABD Milli takımının Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in liderliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
NBA efsanesi Magic Johnson, ABD Milli takımının Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in liderliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

ABD takımı arka arkaya hazırlık maçlarını kaybettiğinde, bu büyük bir endişe kaynağı olmuştu. Ve şimdi Olimpiyat maçlarının ilkinde takımın ilk maçını kaybetmesi, ABD basketbol camiasında daha fazla endişe yarattı.

İnsanlar sorunun kaynağını belirlemeye çalışırken, Lakers efsanesi Magic, kadroda önemli bir eksik parçayı vurguladı; LeBron James:

"ABD Erkekler Basketbol takımında eksik olan şey, dört NBA şampiyonluğu kazanan, basketbol oyunundaki en iyi lider olan ve takım arkadaşlarını daha iyi hale getiren, LeBron James!"

LeBron, yeni vizyona giren filmine ve sakatlıklarından iyileşmeye odaklanmak için, bu yıl ABD Milli Takımı'ndan gelen daveti geri çevirmeye karar vermişti.

İlk grup maçını Fransa'ya kaybeden ABD takımı, bu turnuvanın ikinci maçında İran ile karşı karşıya gelecek.


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