Mağaradan kurtarılan çocuklara Ibrahimovic sürprizi!

Tayland'da 12 çocuk futbolcu, bir mağarada mahsur kalmış ve uzun süren uğraşların ardından kurtarılmıştı. 12 çocuk, Ellen DeGeneres'ın programına konuk oldular veile tanıştılar.Ibrahimovic, ''Ben cesur olduğumu düşünürdüm. Ama bu çocuklar, bu takım benden daha cesurlar. Bu takım sanırım dünyanın en iyi takımı.'' sözlerini kullandı.Ellen DeGeneres ise 12 çocuğun gelecek günlerde Los Angeles Galaxt takımında Ibrahimovic ile antrenman yapacağını duyurdu.