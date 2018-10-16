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Mağaradan kurtarılan çocuklara Ibrahimovic sürprizi!

Tayland'da bir mağarada uzun süre mahsur kalan 12 çocuk, idolleri Zlatan Ibrahimovic ile tanıştı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mağaradan kurtarılan çocuklara Ibrahimovic sürprizi!
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16 Ekim 2018 19:54
Tayland'da 12 çocuk futbolcu, bir mağarada mahsur kalmış ve uzun süren uğraşların ardından kurtarılmıştı. 12 çocuk, Ellen DeGeneres'ın programına konuk oldular ve Zlatan Ibrahimovic ile tanıştılar.

Ibrahimovic, ''Ben cesur olduğumu düşünürdüm. Ama bu çocuklar, bu takım benden daha cesurlar. Bu takım sanırım dünyanın en iyi takımı.'' sözlerini kullandı.

Ellen DeGeneres ise 12 çocuğun gelecek günlerde Los Angeles Galaxt takımında Ibrahimovic ile antrenman yapacağını duyurdu.

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