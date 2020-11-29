Fransa Ligi'nde 12. hafta maçında Lyon ile Reims karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Lyon oldu.



Lyon'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Toko Ekambi, 49. dakikada Bruno ve Moussa Dembele kaydetti. Lyon'da ilk golü atan Toko Ekambi, diğer iki golde de asist yaparak maça damga vurdu.



Reims'te orta saha oyuncusu Moreto Moro Cassama, 32. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Lyon'da Marcelona 71 dakika, Jason Denayer ise 90 dakika görev yaptı.



Bu galibiyetin ardından Lyon puanını 23'e yükseltti. PSG'nin Bordeuax ile 2-2 berabere kalmasının ardından Lyon kazanarak farkı 2'ye indirdi. Reims 9 puanda kaldı.



Fransa Ligi'nde gelecek hafta Lyon, Metz'e konuk olacak. Reims, Nice'i ağırlayacak.



