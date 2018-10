Luka Modric: ''Asla Messi ile birlikte oynamam!''

'in Hırvat yıldızı, France Football dergisine verdiği röportajda ilgi çekici açıklamalarda bulundu.FIFA The Best ödülünü kazanan ve Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen Modric, ''Messi ile rakibiz. Ona karşı çok oynadım ama onunla birlikte oynamadım. Tabii ki Messi, tarihin en iyi futbolcularından birisi ama asla onunla birlikte oynamam.'' diye konuştu.Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Hırvat orta saha, ''Madrid'de Ronaldo ile birlikte harika 6 yıl geçirdik. Çok iyi arkadaştık ve birbirimize çok saygı duyuyorduk. Artık Madrid'de yok ama mesajlaşmaya devam ediyoruz. Aramızdaki ilişki çok iyi.'' dedi.Luka Modric, dergiye verdiği açıklamalarda ''Balkan Savaşı'ndan kaçmanın en iyi yolu futboldu. Arkadaşlarımla oynayacak bir top buluyorduk ve saatlerce oynuyorduk. Sanırım doğduğumdan beri profesyonel bir futbolcu olmak istiyordum. Futbol benim ilk aşkım.'' sözlerini kullandı.