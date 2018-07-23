Luis Neto, Benfica - Fenerbahçe eşleşmesini yorumladı

"F.BAHÇE'YE KARŞI OYNAMAK ZORDUR"

Geçtiğimiz sezonu'ten kiralık olarak'de geçiren3. ön eleme turundakieşleşmesi sonrasında Portekiz basınında görüşlerini paylaştı.Benfica'nın evinde iyi bir sonuç almak zorunda olduğunu vurgulayan Neto, "" dedi.Fenerbahçe taraftarlarının önemini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "" ifadelerini kullandı.İki takımın da şansının eşit olduğunu kaydeden Portekizli stoper, "" diye konuştu.Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı Portekiz'de, rövanş maçını ise İstanbul'da oynayacak.