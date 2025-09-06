05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
0-2
05 Eylül
Slovenya-İsveç
2-2
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
0-1
05 Eylül
İtalya-Estonya
5-0
05 Eylül
Moldova-İsrail
0-4
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
0-2
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
5-0
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
0-0
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
5-1
05 Eylül
İsviçre-Kosova
4-0

Luis Enrique, sakatlandı!

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin bisiklet kazasında köprücük kemiği kırıldı.

calendar 06 Eylül 2025 00:50
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Luis Enrique, sakatlandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) İspanyol teknik direktörü Luis Enrique'nin geçirdiği bisiklet kazasında köprücük kemiği kırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçirdiği bisiklet kazasının ardından PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, acil serviste tedavi altına alındı ve köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilecek. Kulüp, kendisine tam destek veriyor ve acil şifalar diliyor. Daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda paylaşılacaktır." denildi.

PSG, Luis Enrique yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.