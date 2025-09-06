Luis Enrique, sakatlandı!

Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) İspanyol teknik direktörü Luis Enrique'nin geçirdiği bisiklet kazasında köprücük kemiği kırıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçirdiği bisiklet kazasının ardından PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, acil serviste tedavi altına alındı ve köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilecek. Kulüp, kendisine tam destek veriyor ve acil şifalar diliyor. Daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda paylaşılacaktır." denildi.



PSG, Luis Enrique yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.



