Lucas Mugni: "Beşiktaş'a 3-0 yenilmemiz adil değildi"

Gençlerbirliği'nin Beşiktaş'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından Lucas Mugni konuştu.

Haber; Sporx.com
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Lucas Mugni: 'Beşiktaş'a 3-0 yenilmemiz adil değildi'
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15 Şubat 2021 18:17
Gençlerbirliği'nde Lucas Mugni, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın sonrasında konuştu.

Farklı yenilmeyi hak etmediklerini kaydeden Mugni, "Adil bir sonuç değil. İlk yarı iyi oynadık. İkinci gole kadar da iyiydik. İkinci golden sonra dağılma ve çözülme oldu. Uzaktan yediğimiz ilk gol kırılma anı oldu. İkinci gol ise maçın bitişi için kırılma anıydı." dedi.



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