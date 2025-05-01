Luca Banchi: "Bu seri her şeye gebe"

Basketbol THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında ağırladığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 81-77 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Luca Banchi: 'Bu seri her şeye gebe'
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01 Mayıs 2025 01:23
Basketbol THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında ağırladığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 81-77 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, detaylara odaklanarak mücadele etmeyi sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Banchi, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorlu ve başa baş geçen bir mücadele olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, "Panathinaikos maça daha iyi bir enerjiyle başladı. Bizi birinci çeyrekte dışarıdan oynamaya zorladı. Üç sayılık basketleri bulduk ama oynamak istediğimiz oyun bu değildi. Sonra fark 13 sayıya kadar çıktı ancak bu belirleyici olmadı. Çok iyi bir geri dönüş yaptık. İkinci şans sayıları konusunda onlara çok izin verdik. Son derece güçlü bir takıma karşı oynuyoruz. Planımıza sadık kalmalıyız. Bu seri her şeye gebe. Detaylara odaklanmalıyız. Mücadele etmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada Panathinaikos'a 15 hücum ribaundu verdiklerinin altını çizen Luca Banchi, "Çok fazla geliştirebilecek yönümüz var. Topu iyi çevirmeye ve iyi şut seçimlerine odaklanmalıyız. Çembere agresif şekilde gitmeliyiz. Dördüncü maça da aynı enerjiyle odaklanmalıyız. Moralimizi bozmamalıyız. Oyunu kontrol etmeye odaklanmaya çalışmalıyız. Seriyi kazanabilmek için tüm potansiyelimizi sahaya yansıtacak şekilde hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Fransız basketbolcu Vincent Poirier'nin serinin ilk 2 maçında sergilediği performansı bu müsabakaya yansıtamadığının hatırlatılması üzerine Banchi, "Poirier, 2. maçtan sonra sakatlık yaşadı. Bu müsabakaya da istediğimiz gibi hazırlanamadı. Her zamanki performansını bu yüzden sahada göremedik. İki gün içinde yine hazır hale geleceğiz." şeklinde görüş belirtti.

 

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