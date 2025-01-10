Loris Karius, Schalke'ye imza atmaya yakın!

Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04, uzun süredir boşta olan Loris Karius ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Loris Karius, Schalke'ye imza atmaya yakın!
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10 Ocak 2025 21:02
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşmayan Loris Karius Schalke 04'e imza atmaya yakın.

Sky Sport'un haberine göre 31 yaşındaki tecrübeli kaleci Loris Karius, 11 Ocak Cumartesi günü Schalke 04 için sağlık kontrolünden geçecek. 

Alman file bekçisi, 6 aylık bir sözleşmeye imza atarak Schalke'nin yeni bir numarası olmayı hedefliyor.

SON MAÇINA 2024'ÜN ŞUBAT AYINDA ÇIKTI

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Loris Karius, son maçına 2024'ün şubat ayında Newcastle United formasıyla çıktı.
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