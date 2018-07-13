Lonzo, dizinden ameliyat geçirecek

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Los Angeles Lakers, Lonzo Ball'un sol dizinden artroskopik ameliyat geçireceğini belirtti.Lonzo, çaylak sezonu boyunca sol dizine üç farklı şekilde sakatlandı. Ocak ayında medial kollateral ligamentini burkan Lonzo, sonra aynı dizinde çürük görmüştü. Daha sonra da sol dizindeki menisküsle ilgili sorunları olduğu bulunmuştu.Ball'un sakatlığına aşina olan kaynaklar, sakatlığın ciddi olmadığını ve sezon boyunca herhangi bir zamanı kaçırmasına sebep olmayacağını söyledi.Cuma gününe kadar, Ball'un yönetim ekibi, sakatlığın tedavisi için farklı seçenekler düşünüyordu.