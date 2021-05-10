Derbide suskun kalan Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, İngiliz kulüplerinin gündeminden düşmüyor.



Londra ekipleri West Ham United ve Tottenham'ın, 26 yaşındaki Kanadalı golcüyü bir süredir yakın takip altında tuttukları ortaya çıktı.



İngiliz ekiplerinin bu sezon 42 resmi maçta 23 gol, 4 asiste imza atan Larin için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalabilecekleri vurgulandı.



Beşiktaş Yönetimi ara transfer döneminde golcü oyuncu için İngiltere'den gelen teklifi geri çevirmişti. Siyah-beyazlıların 1 yıl sözleşmesi kalan Cyle Larin'i 10 milyon euronun altında bir bedele bırakmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.



Bu arada yönetimin önümüzdeki günlerde sözleşmesini uzatmak için yıldız oyuncuyla masaya oturmayı planladığı belirtildi.



