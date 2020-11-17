Liverpool'un sakatlar kervanının son üyesi Henderson oldu

Liverpool'un bitmek bilmeyen sakatlık çilesinden nasibini son alan isim kaptan Jordan Henderson oldu.
Deneyimli orta saha oyuncusu İngiltere Milli Takım kampında sakatığı nedeniyle Sterling ile birlikte çıkarıldı. Henderson'un yapılacak tetkikler sonrasında sakatlığının boyutunun belli olacağı ifade edildi.
Böylelikle Liverpool'da Henderson'un sakatlığının ardından eksikler listesi 9 kişiye ulaştı. Gerek koronavirüs testi pozitif çıkan, gerekse de sakatlık yaşayanlardan oluşan Liverpool'un eksikler listesinin ardından Liverpool'un karşılaşmalarda çıkaracağı 11'ler merak konusu oldu.
Liverpool'un eksikler listesi...
Joe Gomez
Andrew Robertson
Muhammed Salah
Jordan Henderson
Virgil Van Dijk
Alexander-Arnold
Thiago
Fabinho
Alex Oxlade-Chamberlain
Deneyimli orta saha oyuncusu İngiltere Milli Takım kampında sakatığı nedeniyle Sterling ile birlikte çıkarıldı. Henderson'un yapılacak tetkikler sonrasında sakatlığının boyutunun belli olacağı ifade edildi.
Böylelikle Liverpool'da Henderson'un sakatlığının ardından eksikler listesi 9 kişiye ulaştı. Gerek koronavirüs testi pozitif çıkan, gerekse de sakatlık yaşayanlardan oluşan Liverpool'un eksikler listesinin ardından Liverpool'un karşılaşmalarda çıkaracağı 11'ler merak konusu oldu.
Liverpool'un eksikler listesi...
Joe Gomez
Andrew Robertson
Muhammed Salah
Jordan Henderson
Virgil Van Dijk
Alexander-Arnold
Thiago
Fabinho
Alex Oxlade-Chamberlain
Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, sakatlığı nedeniyle İngiltere Milli Takımı kampından ayrıldı. 🚑
Liverpool'da kabus 😯
🤕Joe Gomez
🤕Andrew Robertson
🤕Muhammed Salah
🤕Jordan Henderson
🤕Virgil Van Dijk
🤕Alexander-Arnold
🤕Thiago
🤕Fabinho
🤕Alex Oxlade-Chamberlain pic.twitter.com/pBgVQQyzST
— Sporx (@sporx) November 16, 2020