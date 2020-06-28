Liverpool'un kutlamalarında 34 yaralı!

Liverpoo Valisi Joe Anderson, Liverpool taraftarlarının şampiyonluk kutlamalarındaki davranışlarının kabul edilemez olduğunu söyledi.



Valilikten yapılan açıklamada; şampiyonluk kutlamaları sırasında 3'ü ağır yaralı olmak üzere 34 insanın yaralandığını açıkladı. 3 kişinin hastanede ve hayati tehlikesi olduğu belirtildi. 7 kişinin halen hastanede tedavi gördüğü, kalanların ise tedavi edilerek hastaneden ayrıldığı duyuruldu. Ayrıca, şehir merkezindeki bir bölgede de yangın çıktı.



VALİ: "TARİHİ BİNALARA İŞEDİLER"



Vali Joe Anderson, bu konuyla ilgili olarak, "Bu yapılanlar, Liverpool Futbol Kulübü'nün ve Liverpool şehrinin adını kötüye çıkaran hareketlerdir." dedi.



Joe Anderson, BBC Merseyside'a yaptığı açıklamada ise, "Hayal kırıklığına uğradım. Sinirlendim. Üzüldüm. Bazı insanlar tarihi binaların merdivenlere işemişler. Çünkü, litrelerce bira içtiler. Kutlamalara katılanların %95'i örnek davranışlar sergiliyor ama %5'i şehrimizin ve Liverpool kulübünün iyi şöhretini lekeliyor." sözleriyle tepkisini gösterdi.



EMNİYET: "POLİSLERE SALDIRDILAR"



Liverpool Emniyet Müdürü Andy Cooke, "Şampiyonluk kutlamaları sırasında çocuklu aileler de vardı. Ailelerin olduğu kutlamalara bazı insanlar gölge düşürdü. Bu davranışlar kabul edilemez. Polislere de saldırılar yapıldı. Bazı memurlar atılan maddeler nedeniyle yaralandı. Bu nedenle 100 kişiyi toplumsal düzeni bozmak nedeniyle göz altına aldık." açıklamasını yaptı.



LIVERPOOL: "BU DAVRANIŞLAR KABUL EDİLEMEZ"



Liverpool Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada ise, "Şehir hala bir toplumsal sağlık kriziyle savaşmaktadır. Bu davranışlar kesinlikle kabul edilemez. Kovid-19'un ikinci dalgası tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu nedenle birlikte hareket etmeli ve bu tip davranışlardan kaçınmalıyız. Bu tehlikeleri atlatınca bir şampiyonluk geçidi ve kutlamaları düzenlenecektir. O eğlencede bu şampiyonluğu doyasıya kutlayacağız." ifadeleri kullanıldı.



