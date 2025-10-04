04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
1-184'
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
0-245'
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-0
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
0-087'
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
0-01'
04 Ekim
Inter-Cremonese
4-1
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
2-1
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
2-1
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-3
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
4-1
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Liverpool'un yüzü gülmüyor! 90+6'da Chelsea tokadı!

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, konuk ettiği Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

calendar 04 Ekim 2025 21:36 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 21:41
Liverpool'un yüzü gülmüyor! 90+6'da Chelsea tokadı!
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, Liverpool'u konuk etti. 

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı. 

Chelsea'nin ilk golünü 15. dakikada Moises Caicedo kaydetti. İlk yarı, Chelsea'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 63. dakikada Cody Gakpo, Liverpool'un beraberlik golünü attı. 

Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde ise Chelsea'de Estevao, takımına galibiyeti getiren golü attı.
Bu sonuçla birlikte Chelsea, 11 puana yükseldi ve 6. sıraya yerleşti. 15 puanda kalan Liverpool ise liderlik koltuğuna oturma şansını kullanamadı ve 2. sırada konumlandı. 

LIVERPOOL'UN YÜZÜ GÜLMÜYOR!

Arne Slot'un ekibi, biri Galatasaray ile olmak üzere çıktığı son 3 maçın tamamından mağlup ayrıldı. 

İşte Liverpool'un son 3 maçı:

Crystal Palace 2-1 Liverpool
Galatasaray 1-0 Liverpool
Chelsea 2-1 Liverpool

Premier Lig'de bir sonraki hafta Chelsea, Nottingham Forest'a konuk olacak. Liverpool ise Manchester United'ı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
