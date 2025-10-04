Moises Caicedo kaydetti. İlk yarı, Chelsea'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 63. dakikada Cody Gakpo, Liverpool'un beraberlik golünü attı.





Estevao, takımına galibiyeti getiren golü attı.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, Liverpool'u konuk etti.Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.Chelsea'nin ilk golünü 15. dakikadaDakikalar 90+6'yı gösterdiğinde ise Chelsea'deBu sonuçla birlikte Chelsea, 11 puana yükseldi ve 6. sıraya yerleşti. 15 puanda kalan Liverpool ise liderlik koltuğuna oturma şansını kullanamadı ve 2. sırada konumlandı.Arne Slot'un ekibi, biri Galatasaray ile olmak üzere çıktığı son 3 maçın tamamından mağlup ayrıldı.Crystal Palace 2-1 LiverpoolGalatasaray 1-0 LiverpoolChelsea 2-1 LiverpoolPremier Lig'de bir sonraki hafta Chelsea, Nottingham Forest'a konuk olacak. Liverpool ise Manchester United'ı ağırlayacak.