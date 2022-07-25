Liverpool'dan Juve'ye Firmino için cevap!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen 30 yaşındaki Brezilyalı forvet Roberto Firmino için Juventus'un teklifte bulunduğu öne sürüldü.



İngiliz basınının haberine göre; Juventus, Roberto Firmino için Liverpool'a 23 milyon euroluk bir teklifte bulundu ancak İngiliz ekibi bu teklifi kabul etmedi. Buna rağmen Liverpool'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanan Juventus'un, İngiliz ekibiyle anlaşması halinde Roberto Firmino'nun da bu teklife sıcak bakacağı ifade edildi.



Haberde; Roberto Firmino'yu Roma'ya transfer olan Paulo Dybala'nın yerine düşünen Juventus'un bu transfer için yaklaşık 30 milyon euroyu gözden çıkarabileceği ve oyuncunun sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldığı için makul bir teklife Liverpool'un da sıcak bakabileceği yazıldı.



30 yaşındaki Roberto Firmino, geçtiğimiz sezon çıktığı 35 maçta 11 gol 5 asistlik performans sergiledi.





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