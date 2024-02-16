Liverpool'a Salah'tan müjdeli haber!

Jürgen Klopp, Muhammed Salah'ın antrenmanlara geri döndüğünü açıkladı. Mısırlı golcü, cumartesi günü oynanacak Brentford maçına yetişecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Liverpool'a Salah'tan müjdeli haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2024 15:11
İngiltere Premier Lig'de cumartesi günü Brentford ile karşı karşıya gelecek Liverpool'a müjdeli bir haber geldi.

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Salah'ın takımla antrenmanlara döndüğünü ve Brentford maçına yetişeceğini açıkladı.

Salah, 19 Ocak'ta hamstring kas sakatlığı yaşamış ve formasından uzak kalmıştı.

Liverpool'da bu sezon 27 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki yıldız, 18 gol attı ve 9 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery