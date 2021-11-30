Lionel Messi: "Lewandoswki hak etti"

Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi, 7. kez mutlu sona ulaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lionel Messi: 'Lewandoswki hak etti'
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30 Kasım 2021 03:27
Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi, düzenlenen törende ödülünü almasının ardından açıklama yaptı.

Arjantinli süperstar sahneye 'Bay Ballon d'Or' sözleriyle çağırılırken Arjantinli süperstar yaptığı açıklamada, "Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'ndaki tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Copa America'yı kazanarak bir hayali gerçekleştirdik. Şimdi PSG'yle yeni başarılar yakalamak istiyorum." diye konuştu.

Sıralamda kendisinen sonra gelen isim olan Polonyalı Robert Lewandowski'nin de ödülü hak ettiğini söyleyen Messi, "Lewandowski'yle birlikte bu ödül için mücadele etmek benim için bir gurur. Geçen yıl bu ödülü hak etmişti." açıklamasını yaptı.


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