Lineker'den Leicester City'e alaycı mesaj!

İngiliz eski forvet Gary Lineker, Leicester City'nin Avrupa Ligi'nde Napoliye 3-2 yenildiği maçı alaycı bir dille yorumladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lineker'den Leicester City'e alaycı mesaj!
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10 Aralık 2021 18:35
İngiliz eski forvet Gary Lineker, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Napoli'ye yenildiği maç ile ilgili alaycı bir yorum yaptı.

Lineker yaptığı açıklamada, "Çocukluğumdan beri Leicester'ın Konferans Ligi'ni kazanacağını hayal ederdim. Bu geceden sonra buna bir adım daha yaklaştılar" ifadelerini kullandı.

Leicester, Avrupa Ligi C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Konferans Ligi'nde Play-off'a kaldı.


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