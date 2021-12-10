Lineker'den Leicester City'e alaycı mesaj!

İngiliz eski forvet Gary Lineker, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Napoli'ye yenildiği maç ile ilgili alaycı bir yorum yaptı.



Lineker yaptığı açıklamada, "Çocukluğumdan beri Leicester'ın Konferans Ligi'ni kazanacağını hayal ederdim. Bu geceden sonra buna bir adım daha yaklaştılar" ifadelerini kullandı.



Leicester, Avrupa Ligi C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Konferans Ligi'nde Play-off'a kaldı.





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