Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, NBA'deki yüzük kültüründen yakınarak, mirasında şampiyonluk peşinde koşmaktan daha fazlası olduğunu söyledi.



"The Old Man and The Three" podcast'inin yakın zamanda çıkacak bir bölümünde Lillard'ın, eski NBA oyuncusu JJ Redick'e NBA'in daha da kötüye gittiğine inandığını açıkladığı görüldü:



"Artık insanlar 'normal sezon sayılmaz, yüzük kazan' diyorlar. Size yüzük kazanmak istediğimi kanıtlamama gerek yok. Neden oynuyorum ki? Şampiyonluk için oynadığımızı anlıyorum, hepimiz bunu istiyoruz, ama tüm bu yolculuğun hiçbir önemi yokmuş gibi davranmaya da devam edemeyiz. Bu iş böyle gidemez."



Lillard, 'ya şampiyonluk ya hiç' zihniyetinin son yıllarda takımların normal sezonu önemsemeyip yıldız oyuncularını playofflar için hazırlamaya odaklamasının ve bu durumun yük yönetiminde artışlara sebep olmasının, lige olan sevgisini azalttığını söyledi:



"Çok uzun bir süre oynayabilir miyim bilmiyorum çünkü genel olarak NBA'in dönüştüğü durumdan pek hoşlanmıyorum."



Playofflardaki başarısızlığıyla ilgili eleştirilerle nasıl başa çıktığı sorulduğunda ise, Lillard kendi değerini NBA ödülleriyle tanımlamadığını açıkladı:



"Çünkü gerçek bir hayatım var. Gerçek hayatımda 'Damian Lillard' değilim. Eve gidiyorum, çocuklarımla oynuyorum. Annemin evine gidiyorum, kuzenlerimle takılıyorum. İstikrarlı bir hayatım var ve bunlar bir NBA oyuncusu olarak kim olduğumla bağlantılı değil."



Kariyerinin 11 sezonunu da Portland'da geçiren Lillard, sekiz kez playofflara kalmış, ancak yalnızca bir kez Batı Konferansı finallerine yükselebilmişti.



Bu sezon Dame kariyer rekoru olan 32.1 sayı ortalamasına sahip olmasına rağmen, Blazers ekibi 31-38'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda 13. sırada yer alıyor.





