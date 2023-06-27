Portland Trail Blazers'ın, takas söylentilerine rağmen Damian Lillard'ın etrafında 'yapılanmaya kararlı' olduğu iddia edildi.



The Oregonian'dan Bill Oram, Blazers genel menajeri Joe Cronin'in Lillard ve menajeri Aaron Goodwin ile görüştükten sonra aralarında "harika bir diyalog" geçtiğini ve takımın "Dame etrafında kazanmaya odaklı bir takım yapılandırmaya kararlı olduğunu" bildirdi.



Cronin'in açıklaması, Lillard'la ilgili takas söylentilerinin ardından gelmiş oldu. Takımın art arda ikinci sezonda playoffları kaçırmasının ardından Dame, Nisan ayında "iki ve üç yıl sonra gelecek adamlarla yeniden yapılanmaya pek istekli olmadığını" açıklamıştı.



Ancak Portland, 3 numaralı draft seçimini Scoot Henderson'da kullanmış ve kadrosuna henüz herhangi bir veteran oyuncu katmamıştı.



"GRANT'İ TUTUN, GREEN'İ ALIN"



Bunun dışında The Athletic'ten Sam Amick, Lillard'ın 'rüya senaryosunun' takım arkadaşı Jerami Grant'in ekipte kalması ve serbest oyuncu Draymond Green'in kadroya katılması olduğunu aktardı:



"Peki, Lillard'ı NBA'de kalan günlerinde Portland'da kalmaya ikna etmek için ne yapmak gerekir? İşte Lillard'ın bakış açısından, bir 'rüya senaryosu' olarak bilinen asıl çözüm: Forvet Jerami Grant'e yeniden kontrat vermek ve serbest oyuncu döneminde dört kez All-Star/dört kez şampiyon olmuş Draymond Green'i eklemek."



Lillard, 2012'de draft edildiğinden beri kariyerini Portland'da geçirmiş ve yedi kez All-Star olarak, yedi kez de All-NBA takımlarına seçilmişti.



32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu 33-49'luk dereceyle kapatan Blazers için kariyerinin en yükseği olan 32.2 sayı ortalamasıyla kapatmıştı.





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