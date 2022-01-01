"Lillard bu sezon son maçını çoktan oynamış olabilir" iddiası!

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın bu sezon tekrar forma giyemeyebileceği iddia edildi.



Yakın zamanda bu sezonki performansını önemli ölçüde etkileyen bir karın sakatlığı geçiren Dame, uzun bir süre parkelerden uzak kalmıştı.



Bleacher Report'tan Sean Highkin, Lillard'ın bu sakatlığı sonucu son birkaç haftadır kadro dışı oluşu hakkında yazdığı makalede, Blazers yıldızının bu sezonki son maçını çoktan oynamış olabileceğini iddia etti:



"Damian Lillard 2021-22 NBA sezonunun son maçını çoktan oynamışsa hiç şaşırmayın. Portland Trail Blazers ekibi Batı Konferansı sıralamalarının dibine doğru düşerken, Lillard, kendisini kadro dışı bırakıp duran ve All-NBA standardının oldukça altında oynamasına sebep olan bir alt karın tendinopatisi sorunuyla uğraşmaya devam ediyor."



Koç Chauncey Billups geçtiğimiz günlerde bu sakatlık hakkında konuşarak, Lillard'ın iyileşme yöntemleri ve uzun dinlenme süresi yoluyla rahat edemediği takdirde, ekibin tam anlamıyla iyileşmesine izin vermek adına yıldız oyuncuyu sezonun geri kalanında kadro dışı bırakmaya hazır olacağını öne sürmüştü.



