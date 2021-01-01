Lillard: "Bu ligin en iyi oyuncularından biriyim"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, MVP tartışmalarına dahil edilmesi gerektiğini söyledi.



Lillard, CJ McCollum ve Jusuf Nurkic olmasa bile Trail Blazers'ın playoff resminde kalmasını (16-10 derece ile Batı'da beşinci) sağlamıştı.



Lillard, The Athletic'ten Jason Quick'e şu açıklamaları yaptı:



"Yani, MVP ödülünü en iyi oyuncular kazanırlar. Bu oyuncuların yükleri ağır olur, ancak takımlarının galibiyet ve mağlubiyetlerinde çok fazla sorumluluk alırlar. Her gece TV'de gösterilen veya gösterilmeyen maçlarda, bir adım öne çıkan oyuncular onlardır.



CJ olmadığı için, sorumluluğum daha fazla tabii ki. Nurk olmadan daha da fazla sorumluluk oluyor... Farkında olmanız gereken birçok şey var ve takımınızın kazanma şansını etkileyebileceğinizi fark ettiğinizde, harekete geçmeniz gerekiyor. Bence MVP'lerde gördüğünüz şey de budur.



Açıkçası, kendimi bu ligin zirvesinde gördüğümü biliyorsunuz. Bu ligdeki en iyi oyunculardan biriyim ve kendimi o seviyedeymiş gibi hissediyorum."



Lillard bu sezon Blazers için 29.2 sayı, 4.3 ribaund ve 7.3 asist ortalamaları ile oynuyor.



