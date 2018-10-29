Lewis Hamilton, bir kez daha dünya şampiyonu!

Formula 1'de sezonun şampiyonu Lewis Hamilton oldu! Meksika GP'sini dördüncü sırada tamamlayan Mercedes pilotu bitime iki yarış kala şampiyonluğunu garantiledi. İngiliz pilot, Formula 1'de 5 kez şampiyonluğa ulaşan 3. pilot oldu.



Hamilton, kariyerinde 5. kez şampiyon olurken, 5 şampiyonluk yaşayan 3. pilot oldu.



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💥 Lewis Hamilton, Formula 1'de 5. kez şampiyonluğa ulaşan 3. pilot oldu.



🇩🇪Michael Schumacher 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

🇬🇧Lewis Hamilton 🏆🏆🏆🏆🏆

🇦🇷Juan Manuel Fangio 🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/q29Yoger4r



— Sporx (@sporx) 28 Ekim 2018