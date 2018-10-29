  •  
    Cocu için taraftarlardan Aleyna Tilki'li paylaşım
  •  
    "Ali Koç sözünden geri dönebilir, nedeni de..."
  •  
    Avrupa'da boşta olan elit teknik adamlar!..
  •  
    Ankaragücü'nden Kartal için F.Bahçe'ye MESAJ!..
  •  
    Ve G.Saray'da Ozan için tartışma yaratan rakam

Lewis Hamilton, bir kez daha dünya şampiyonu!

Meksika GP'sini dördüncü sırada tamamlayan Mercedes pilotu bitime iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

Kaynak: Sporx.com
Lewis Hamilton, bir kez daha dünya şampiyonu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2018 00:01
Formula 1'de sezonun şampiyonu Lewis Hamilton oldu! Meksika GP'sini dördüncü sırada tamamlayan Mercedes pilotu bitime iki yarış kala şampiyonluğunu garantiledi. İngiliz pilot,  Formula 1'de 5 kez şampiyonluğa ulaşan 3. pilot oldu.

Hamilton, kariyerinde 5. kez şampiyon olurken, 5 şampiyonluk yaşayan 3. pilot oldu. 

Detaylar birazdan...

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için