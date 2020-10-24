Lewandowski hat-trick yaptı, Frankfurt dağıldı

Almanya Bundesliga'da 5. hafta karşılaşmasında Hansi Flick'in takımı Bayern Münih ile Adi Hütter'in çalıştırdığı Eintracht Frankfurt kozlarını paylaştı.



Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih 5-0'lık skorla kazandı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 10, 26 ve 60. dakikalarda Robert Lewandowski, 72. dakikada Leroy Sane ve 90'da Jamal Musiala kaydetti.



32 yaşındaki Polonyalı golcü Lewandowski böylelikle ligde 10 gole ulaştı ve Bundesliga'da bunu başaran ilk oyuncu oldu.



Alınan bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 12 yaparken Frankfurt 8 puanda kaldı ve sezonun ilk yenilgisini aldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bayern deplasmanda Köln ile karşılaşacak. Frankfurt ise sahasında Werder Bremen'i ağırlayacak.



