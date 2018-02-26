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Lewandowski cephesinden Real Madrid açıklaması!

Real Madrid ile ismi anılan Robert Lewandowski için menajeri Pini Zahavi'den transfer açıklaması geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lewandowski cephesinden Real Madrid açıklaması!
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26 Şubat 2018 04:43
Real Madrid'in transfer listesinde yer aldığı belirtilen Bayern Münih'in forveti Robert Lewandowski için flaş bir açıklama geldi.

Lewandowski'nin yeni menajeri Pini Zahavi, Polonyalı golcüyle birçok Avrupa kulübünün ilgilendiğini açıkladı.

"ÇOK SAYIDA KULÜP..."

Konu hakkında konuşan menajer Pini Zahavi, "Avrupa'dan çok sayıda büyük kulüp Robert'i beğeniyor. Real Madrid mi? Bu benim işim ve işimi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Marca'da yer alan haberde; Lewandowski'nin yeni menajeri Zahavi'nin, Roman Abramovih ile iyi bir ilişkiye sahip olduğu ve sezon sonunda Chelsea'ye transferini gerçekleştirebileceği belirtildi.

REAL MADRID'DEN 150 MİLYON EURO

Ayrıca Real Madrid'in Lewandowski için Bayern Münih'e 150 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Bavyera ekibiyle 2021'e dek sözleşmesi bulunan Lewandowski, bu sezon 34 maçta 29 gol attı ve 4 asist yaptı.

 

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