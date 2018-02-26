Lewandowski cephesinden Real Madrid açıklaması!

transfer listesinde yer aldığı belirtilenforvetiiçin flaş bir açıklama geldi.Lewandowski'nin yeni menajeri Pini Zahavi, Polonyalı golcüyle birçok Avrupa kulübünün ilgilendiğini açıkladı.Konu hakkında konuşan menajer Pini Zahavi, "Avrupa'dan çok sayıda büyük kulüp Robert'i beğeniyor. Real Madrid mi? Bu benim işim ve işimi yapacağım" ifadelerini kullandı.Marca'da yer alan haberde; Lewandowski'nin yeni menajeri Zahavi'nin, Roman Abramovih ile iyi bir ilişkiye sahip olduğu ve sezon sonunda Chelsea'ye transferini gerçekleştirebileceği belirtildi.Ayrıca Real Madrid'in Lewandowski için Bayern Münih'e 150 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.Bavyera ekibiyle 2021'e dek sözleşmesi bulunan Lewandowski, bu sezon 34 maçta 29 gol attı ve 4 asist yaptı.