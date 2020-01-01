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LeVert: "Kevin Durant olmadan, NBA aynı değildi!"

Brooklyn Nets guardı Caris LeVert, Kevin Durant'ın dönüşünün hem Brooklyn Nets hem de NBA için harika bir haber olduğuna inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets guardı Caris LeVert, Kevin Durant'ın dönüşünün hem Brooklyn Nets hem de NBA için harika bir haber olduğuna inandığını söyledi.

LeVert, ligdeki en iyi oyunculardan biri olarak kabul edilen Durant ile birlikte oynama fırsatı için heyecanını muhabirlerle paylaştı:

"Kevin'in böyle zorlu bir sakatlıktan döndüğünü görmek güzeldi. Sanırım Kevin son bıraktığı noktaya geri döndü ve bence herkes bunu görecek. Heyecanlıyım. Onun için heyecanlıyım, herkesin onu tekrar göreceği için heyecanlıyım çünkü dürüst olmak gerekirse, basketbol onsuz aynı değildi. Oynamaya geri döneceği için onun da çok heyecanlı olduğunu biliyorum."

Durant ve Kyrie Irving'in kadroya dönmesiyle Nets, 2020-21 sezonu için şampiyonluk yarışmacılarından biri olarak kabul ediliyor.

LeVert, 18.7 sayı, 4.2 ribaund, 4.4 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları ile geçen yıl Brooklyn'in en iyi oyuncularından biriydi.


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