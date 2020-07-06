Levent Tüzemen: 'Bir daha Kuzey Afrika'dan almayın'

Takvim gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Trabzonspor'a 3-1 kaybettiği mücadeleyi köşesinde değerlendirdi. Bu yazıyı Takvim gazetesini satın alarak ya da buradan ulaşabilirsiniz.
İşte Ahmet Çakar'ın yazısından öne çıkanlar:
"Galatasaray'da yönetimler ve teknik adamlar artık Kuzey Afrika'dan oyuncu almayı bırakmalıdır. Belhanda, Feghouli gibi Kuzey Afrikalı oyuncuların disiplin ve öfke sorunları var.
Feghouli'nin Da Costa'ya attığı tekme aslında G.Saray'ın üçüncülük ve Avrupa hedefine atılan tekmeydi. Sosa, Sörloth, Ekuban gibi kaliteli ayaklara sahip Trabzon'a karşı bir kişi eksik oynamak kolay değildir. Nitekim eksik kalmanın zaaflarını G.Saray, rakibine verdiği pozisyonlarla yaşadı. Donk'un Sörloth'a yaptığı hareket bence penaltıydı."
"TERİM ÇARE BULMALI"
"Sörloth topa vurmuş, top auta çıkmış, sonra Donk'un ayağı geliyormuş... Ben bu söylemlere katılmıyorum. Çünkü Donk'un hamlesi sonucu Sörloth'un ayak bileği bile kırılabilir.
Parası ödenmediği için Onyekuru'nun elini kolunu sallayıp gitmesi Galatasaray yönetimindeki çaresizliği maalesef ortaya koyuyor. Fatih Terim, kalan 4 maçta çözüm üretemezse Galatasaray ligi ilk 5'in içinde bitiremez."
İşte Ahmet Çakar'ın yazısından öne çıkanlar:
"Galatasaray'da yönetimler ve teknik adamlar artık Kuzey Afrika'dan oyuncu almayı bırakmalıdır. Belhanda, Feghouli gibi Kuzey Afrikalı oyuncuların disiplin ve öfke sorunları var.
Feghouli'nin Da Costa'ya attığı tekme aslında G.Saray'ın üçüncülük ve Avrupa hedefine atılan tekmeydi. Sosa, Sörloth, Ekuban gibi kaliteli ayaklara sahip Trabzon'a karşı bir kişi eksik oynamak kolay değildir. Nitekim eksik kalmanın zaaflarını G.Saray, rakibine verdiği pozisyonlarla yaşadı. Donk'un Sörloth'a yaptığı hareket bence penaltıydı."
"TERİM ÇARE BULMALI"
"Sörloth topa vurmuş, top auta çıkmış, sonra Donk'un ayağı geliyormuş... Ben bu söylemlere katılmıyorum. Çünkü Donk'un hamlesi sonucu Sörloth'un ayak bileği bile kırılabilir.
Parası ödenmediği için Onyekuru'nun elini kolunu sallayıp gitmesi Galatasaray yönetimindeki çaresizliği maalesef ortaya koyuyor. Fatih Terim, kalan 4 maçta çözüm üretemezse Galatasaray ligi ilk 5'in içinde bitiremez."