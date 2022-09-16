Levent Tüzemen: 'Başakşehir ışıl ışıl parlıyor'

Medipol Başakşehir, 4-0'lık Hearts galibiyetinin ardından Fiorentina'yı da farklı yenip, Konferans Ligi A Grubu'ndaki liderliğini pekiştirdi. Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, Turuncu-lacivertliler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



İşte Tüzemen'in o yorumları....



Başakşehir lig ve Avrupa maçlarında ağızlarda mükemmel tat bırakan futboluyla sporseverlere, "Bizi yakından izleyin. Keyif alın" mesajını haykırıyor.



"EMRE HOCANIN ADALETİ"



Yerli ve yabancı futbolcular arasında yarattığı rekabet ortamı ile forma dağıtımında uyguladığı adaletle Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i futboluyla ışıl ışıl parlıyor. Emre hocanın adaletine bakalım; Beşiktaş maçının kazanan kadrodan tam 7 oyuncu kulübedeydi. Yine Beşiktaş maçında sonradan oyuna giren 4 oyuncu ilk on birdeydi. Fiorentina'ya karşı Beşiktaş maçını kazanmış kadrodan 7 oyuncuyu kulübeye çekmek yürek ister. Emre hoca oyuncularına kendini öyle kabul ettirmiş ki; kulübede oturan ile sahada oynayanlar aynı coşkuyu ve sorumluluğu taşıyorlar.



"KAPRİS YOK, EGO YOK"



Başakşehir'de kapris yok, ego yok, "sen, ben" kavgası hiç yok. Emre hocanın bir antrenör takımı olarak yönettiği Başakşehir saat gibi çalışıyor, oyun olarak büyük keyif veriyor. Fiorentina'ya karşı oyunun direksiyonunda hep Başakşehir oturdu. Oyunun temposunu, hızını Başakşehirli oyuncular ayarladı. Fiorentina, notlarımıza geçecek tek tehlikeli atak yapamadı. Başakşehir ise geliştirdiği ataklarla İtalyan ekibine sahayı ve oyunu dar etti. Serdar Gürler iki güzel gole imza atarken Traore'nin Fiorentina'yı bitiren golünde yaptığı vuruş kadife zerafetindeydi.



"EMRE BELÖZOĞLU'NA ALKIŞLAR..."



Türkiye'ye 3-0'lık skorla güzel bir gece yaşatan Başakşehir'e teşekkürler. Mükemmel bir hocalık yapan Emre Belözoğlu'na da alkışlar...



