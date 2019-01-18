Leonosis: "Beal, bana 'playofflara kalacağız' dedi"

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Washington Wizards sahibi Ted Leonsis'e göre, DC ekibi "asla tanking" yapmayacak.All-Star point guard John Wall'un sakatlığı dolayısıyla sezonu kapatmasına ve Washington'ın .500 seviyesinin yedi galibiyet altında olmasına rağmen, Leonsis playofflara kalmaya kararlı olduğunu belirtti.Leonsis, şu açıklamalarda bulundu:Bradley Beal, Wall'un yokluğunda 29.8 sayı, 5.8 ribaund ve 6.2 asist ortalamalar yakalıyor ve Leonsis, Beal'ın Washington'ın playofflara kalacağından emin olmaya devam ettiğini de belirtti: