Leonosis: "Beal, bana 'playofflara kalacağız' dedi"

Washington Wizards sahibi Ted Leonsis'e göre, DC ekibi "asla tanking" yapmayacak.
All-Star point guard John Wall'un sakatlığı dolayısıyla sezonu kapatmasına ve Washington'ın .500 seviyesinin yedi galibiyet altında olmasına rağmen, Leonsis playofflara kalmaya kararlı olduğunu belirtti.
Leonsis, şu açıklamalarda bulundu: "Hedefleri belirledik ve bu hedeflere ulaşmanız gerekiyor. Ve ilk hedef, playofflara katılarak geçen yıl yaptığımızdan daha iyisini yapmak. Bana göre bu başarılı bir yıl olacaktır."
Bradley Beal, Wall'un yokluğunda 29.8 sayı, 5.8 ribaund ve 6.2 asist ortalamalar yakalıyor ve Leonsis, Beal'ın Washington'ın playofflara kalacağından emin olmaya devam ettiğini de belirtti: "Bradley Beal bana 'Takımda yeterince kişi var. Playofflara kalacağız. Seni yarı yolda bırakmayacağız. Ben kim oluyorum da hedefleri değiştiriyorum?' dedi. Bizler de 'Bahaneler olmayacak.' dedik. Birçok oyuncumuzun sakat olduğunu bahane edebilirdik, ama bunu yapmayacağız. Playofflara kalmalıyız."