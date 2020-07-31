Lemina, Galatasaray'dan haber bekliyor

Tatilini Bodrum'da geçiren Lemina, Galatasaray'da kalmak için sarı-kırmızılı yönetimden haber bekliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Lemina, Galatasaray'dan haber bekliyor
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31 Temmuz 2020 12:34
Oynadığında takıma büyük katkı sağlayan, ancak sezonun büyük bölümünü sakatlıklarla geçiren Lemina, İngiltere'ye dönmeyerek Bodrum'a geçti ve ailesiyle birlikte tatil yapıyor.

26 yaşındaki futbolcunun bir yandan da Galatasaray'dan haber beklediği ve burada kalmayı çok istediği öğrenildi.

Menaceri aracılığıyla yönetime haber gönderen Lemina'nın durumu değerlendiriliyor. Ancak istikrar problemi nedeniyle Florya'da artık Lemina'nın transferine çok sıcak bakılmıyor.

SERI'DE SON KARAR TERİM'İN

Sarı-Kırmızılılar'ın yeniden kiralama konusunda anlaştığı Jean Michael Seri, Fulham'la Galatasaray'ın anlaşmasını bekliyor.

Ancak Fatih Terim'in, farklı bir ön libero bulmaları halinde Seri'den vazgeçebileceği ve orta alanda farklı bir kurgu oluşturabileceği belirtiliyor.



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