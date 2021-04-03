Leicester City, Iheanacho'nun sözleşmesini uzattı

Premier Lig takımlarından Leicester City, Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho'nun sözleşmesini uzattı.

Haber; AA
Abone Ol
Leicester City, Iheanacho'nun sözleşmesini uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2021 14:50
 İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho'nun sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017 yazından bu yana Leicester City forması giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni kontrata imza attı.

Puan tablosunun 3. sırasındaki Leicester City'nin başarısında önemli pay sahibi Iheanacho, bu sezon 28 maçta 12 gol kaydetti.

Son 4 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandıran Nijeryalı milli futbolcu, Premier Lig'de mart ayının oyuncusu seçilmişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.