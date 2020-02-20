Legends Cup turnuvasında Türk yıldızlar boy gösterecek

Türk futbolunun efsane isimleri, Legends Cup organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecek.

Haber; Sporx.com
Legends Cup turnuvasında Türk yıldızlar boy gösterecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2020 17:34
Her yıl düzenlenen ve dünya futbolunun veteran yıldızlarını bir araya getiren Legends Cup organizasyonunda bu yıl Türkiye'yi temsilen önemli isimler yer alacak.

21-22-23 Şubat tarihlerinde Rusya'nın Moskova kentindeki Luzhniki Small Sport Arena'da gerçekleştirilecek organizasyonda Türk futboluna hizmet etmiş önemli isimler yer alacak.

Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, Mehmet Aurelio, Ali Güneş, Serdar Kulbilge, Hamit Altıntop, Emre Aşık, Hasan Kabze, Ahmet Dursun, Deniz Barış gibi Türk futboluna hizmet etmiş önemli isimlerin boy göstereceği turnuvada Türkiye ilk maçını 21 Şubat'ta Rusya ile oynayacak.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için