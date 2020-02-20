Legends Cup turnuvasında Türk yıldızlar boy gösterecek

Her yıl düzenlenen ve dünya futbolunun veteran yıldızlarını bir araya getiren Legends Cup organizasyonunda bu yıl Türkiye'yi temsilen önemli isimler yer alacak.21-22-23 Şubat tarihlerinde Rusya'nın Moskova kentindeki Luzhniki Small Sport Arena'da gerçekleştirilecek organizasyonda Türk futboluna hizmet etmiş önemli isimler yer alacak.Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, Mehmet Aurelio, Ali Güneş, Serdar Kulbilge, Hamit Altıntop, Emre Aşık, Hasan Kabze, Ahmet Dursun, Deniz Barış gibi Türk futboluna hizmet etmiş önemli isimlerin boy göstereceği turnuvada Türkiye ilk maçını 21 Şubat'ta Rusya ile oynayacak.