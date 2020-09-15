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LeBron'un Orlando bubble'ı süitinin videosu ortaya çıktı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in Orlando bubble'ındaki süitinin videosu sosyal medyada ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in Orlando bubble'ındaki süitinin videosu sosyal medyada ortaya çıktı.

450 milyon doları aşan serveti ile LeBron, çok az sayıda NBA basketbol yıldızının deneyimleyebildiği bir şöhret seviyesine ulaşmış durumda.

Dünya çapında basketbolun yüzlerinden ve siyahi kültürünün küresel temsilcilerinden biri olan LeBron, NBA'in en büyük ve en değerli varlığı konumunda.

Bu nedenle, şu anda yürürlükte olan bubble kısıtlamalarına rağmen, Orlando'da lüks bir ortamda yaşıyor olması şaşırtıcı olmayacaktır.

İşte King'in otelde yaşadığı süitten görüntüler:

 

Bron'ın süitinin, bubble'daki diğer oyuncular arasında en iyi oda olup olmadığı henüz bilinmese de, diğer büyük yıldızların aynı koşullar altında olması ihtimali de bulunuyor.


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