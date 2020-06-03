LeBron'dan poz kesenlere tepki!: "Bunlar beğeni için her şeyi yaparlar!"

"BUNLAR HER ŞEYİ YAPAR!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, George Floyd'un öldürülmesi sonrası ABD'de çıkan protestolarda, sosyal medya hesabında daha çok beğeni peşinde koşan "clout chaser'lara" tepki gösterdi.Clout kovalayanlar, kendilerini "olaylara uyanmış" ya da sosyal olarak arzu edilen kişiler tasvir ederken, online profillerindeki beğenileri artırmak için ellerinden geleni yapmaya istekli farklı insan türleri olarak biliniyorlar.Amerika'da yaşanan kaos sırasında, bu insanların bu tür nüfuz peşinde koşması oldukça hayal kırıklığına uğratıcı bir durum. Yine de, Instagram ve Twitter hesaplarındaki beğenileri elde etmek adına, insanlar bu denli bir seviye düşüklüğünü göstermeye razı gözüküyor ve LeBron da bu duruma karşı sessiz kalmayanlardan oldu.Geçtiğimiz birkaç gün, protestoculardan biri, kendisini LA'de harap olmuş yapıların tekrar inşasında katkıda bulunduğunuadına, elindesonra arabasına binip ayrılırken bir videoda görüntülenmişti.Başka bir kadın ise, altı üstüne getirilmiş bir T-Mobile mağazasının önündeve erkek arkadaşına fotoğraf çektirirken görülmüştü.LeBron'un Twitter'dan bu kişilere tepkisi, şu şekilde oldu:Süperstar şarkıcıde, aynı kişilere karşıtepkisini vermişti.İnsanların, başka insanların acılarından bu şekilde yararlandığını görmek ve böyle bir dönemde, böyle bir seviyeye düşebileceklerini bilmek ise oldukça üzücü...