LeBron: "NBA, doğrudan playofflara asla gitmemeli"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA'in ertelenen normal sezonuna devam etmesi ve doğrudan playoff'lara atlamaması gerektiğini söyledi.



James, bu durumun playoff sıralamaları için savaşılan "60'dan fazla maçı çöpe atmak gibi olduğunu" belirtti.



Koronavirüs global salgını tahribat oluşturmaya devam ederken, LeBron, oyuncuların tribünlerde taraftarlar olmadan sahaya geri dönmeleri durumunda hayal kırıklığına uğrayacaklarını da ekledi.



"BİRBİRİMİZİN TESİSLERİNE GİDELİM"



"Road Trippin'" isimli podcast'te LeBron, şu açıklamaları yaptı:



"'Taraftar' olmadan 'spor' kelimesi nedir? Heyecan yok. Ağlama yok. Sevinç yok. Karşılıklı iletişim yok… Rekabetçi bir ortamda deplasmanda oynayacağınızı bilmek, oyuncuların rekabetçi tarafını da ortaya çıkarıyor ve evet, önünüzdeki rakibe karşı oynadığınızda, aslında taraftarların da k*çlarını tekmelemek istiyorsunuz."



"Sahaya dönmeyi çok isterdim. Burada oturup hiçbir şey söylememezlik etmeyeceğim. Mesela, çıkıp 5'e 5'e yapmaya geri dönebiliriz, ama bunu antrenman şeklinde yapabiliriz. birbirimizin antrenman tesislerine gidelim, bir kamera koyalım ve canlı yayın yapalım. Taraftarlar olmayan bir spor etkinliğini nasıl hayal edebileceğimizi bilmiyorum. Garip bir dinamik."



James ayrıca playoff braketinden önce beş ila 10 maçlık normal sezon finalinin gerekli olacağını da anlattı:



"Yapılmaması gereken bir şey varsa, o da doğrudan playofflara gitmek. Çünkü o pozisyon için savaşılan 60'dan fazla maçı çöpe atmış gibi oluyorsunuz."







