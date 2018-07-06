"LeBron, Lonzo'nun destekçisi ve onu seviyor" iddiası

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Lonzo Ball'un Los Angeles Lakers ile geleceği, LeBron James'in eklenmesinden sonra kadrolarını yeniden düzenlemeye ve ayrıca Kawhi Leonard için bir takas yapmaya çalıştıklarından ötürü belirsizliğini koruyor.LeBron'un, diz sakatlığının tedavisinde olan Lonzo'nun destekçisi olduğu söylendi.ESPN yazarı Brian Windhorst, "LeBron'un Lonzo'nun büyük destekçisi olduğu konusunda emin oldum. Onu seviyor. Fakat Lonzo, Kawhi Leonard'ı takas ile alıp almama arasındaki fark ise, Lakers açıkça onu takaslayacak gibi."San Antonio Spurs'ün Ball ile ilgilenmediği bildirilmişti.