LeBron James, Paris'te ABD bayrağını taşıyacak!

Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in, Cuma günü düzenlenecek olan 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağını taşıyacak isim olacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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LeBron James, Paris'te ABD bayrağını taşıyacak!
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23 Temmuz 2024 11:02
Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in, Cuma günü düzenlenecek olan 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağını taşıyacak isim olacağı bildirildi.

James'in Olimpiyat takımı arkadaşı Stephen Curry'nin kendisini bu rol için aday gösterdiği ve daha sonra ise diğer Amerikalı Olimpiyat oyuncularının tören sırasında ABD bayrağını taşıması için James'de karar kıldıkları belirtildi.

LeBron böylece bu onura layık görülen ilk erkek basketbol oyuncusu oldu. Geçmişte 2004 Atina Oyunları'nda Dawn Staley ve 2021 Tokyo Oyunları'nda Sue Bird olmak üzere iki kadın basketbolcu da bu şerefe nail olmuştu.

39 yaşındaki James, ABD Milli Takımıyla sırasıyla Pekin ve Londra'da düzenlenen 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda iki altın madalya kazanmıştı.

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