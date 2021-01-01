LeBron: "Çocukken, oyunlarda Utah'ı hiç seçmezdik"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Utah Jazz yıldızları Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'ın dün geceki 2021 All-Star Draftı'nda neden en son seçilenler olduğunu açıkladı.



NBA'deki en iyi dereceye sahip olmasına rağmen, 2021 All-Star Draft listesinde kalan son iki oyuncu Jazz ekibinin yıldızları Mitchell ve Gobert'ti.



LeBron, özellikle neden bu oyuncuların son ikisinin seçildiğine dair soruların ortasında, dürüst ve samimi bir cevap verdi:



"Utah Jazz'e herhangi bir saygısızlık yok. Ama şunu anlamanız lazım ki, çocukken video oyunlarında Utah'ı hiç seçmezdik. Karl Malone ve John Stockton ne kadar büyük oyuncular olsalar bile, bu adamları video oyunlarında asla seçmezdik."



