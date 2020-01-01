LeBron, "başkanlık suitinde" mi kalıyor? Caruso yanıt verdi!

Los Angeles Lakers guardı Alex Caruso, LeBron James'in NBA bubble'ında "başkanlık suitinde" yaşadığına dair iddiaları yalanladı.



Birçok insanın, LeBron'un Orlando bubble'ında bir kral gibi ağırlandığı iddiaları dolaşıyordu.



LeBron, sosyal medyada konaklamalasıyla ilgili sessiz kalsa da, bu söylenti bubble hakkında yapılan meme'lerin odak noktası olmuştu.



Complex Sports'un Load Management podcastinde, Caruso bu "özel muamele" söylentilerini yalanladı:



"Koridorun öbür ucunda. Asansörün diğer tarafında. Ekibimizin yarısı bu tarafta, yarısı o tarafta. Odaların çok farklı olduğunu düşünmüyorum."



"SONUÇTA, HEPİMİZ BİR OTELDEYİZ"



Caruso, LeBron'un "başkanlık suitinde" kaldığın iddialarına dair, şu yanıtı verdi:



"Bence bir başkanlık suiti yok. Koridorda yürüdüğümde, hiçbir kapıda başkanlık suitinin yazdığına dair bir işaret yok. Yani eğer varsa, bunu gizleme konusunda iyi bir iş çıkarıyorlar."



Caruso ayrıca LeBron'a bir başkanlık suiti verilmiş olsa bile, bunu umursamayacağını da ekledi:



"Yani, benim de olsun isterdim, çünkü neden olmasın? Ama onun elinden alsınlar diye şikayet de etmem. Bilmiyorum, bu biraz çocukça görünüyor. Günün sonunda hepimiz bir otelde yaşıyoruz. Birinden biraz daha fazla alanı olan varsa, tebrikler."



Bu tarz söylentilerin çoğu, Rockets guardı Austin Rivers, Instagram'ında Lakers süperstarının konaklama yeri hakkında bir şaka yaptığı bir video yayınladığında başladı.



